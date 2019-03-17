Temelli’nin sözlerini çarpıtmakla suçlanan Hürriyet: Açıklamayı Temelli yapmalı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin sözlerini çarpıtmakla suçlanan Hürriyet gazetesi, asıl açıklamayı Temelli’nin yapmasını istedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Temelli, Artı TV’de canlı yayında, CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş ve İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu için “Seçilmişse bilecek ki HDP oylarıyla seçilmiştir” demişti.

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Hürriyet, Anadolu Ajansı tarafından da haberleştirilerin ifadeleri internet sitesinde kullandı. Ancak haber Twitter hesabından “HDP Eş Genel Başkanı Temelli’den açık açık itiraf ve tehdit: ‘İstanbul ve Ankara’yı İmamoğlu ve Yavaş değil HDP yönetecek’“ başlığıyla verildi.

Hürriyet’in internet sitesinde ise başlığın farklı olduğu görüldü.

Haberin ardından özellikle Twitter’da birçok kişi gazeteyi Temelli’nin söylemediği bir sözü ona atfetmekle suçladı.

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Hürriyet, bunun üzerine sitesinden yayınladığı açıklamasında, asıl açıklama yapması gerekenin kendileri olmadığını ifade etti.

Açıklamada şöyle dendi:

“HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli geçen cuma gecesi bir televizyon kanalında yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansı’nın yayınladığı habere göre Temelli şunları söyledi: ‘Hep burada HDP meselesi, HDP ile olan mesafe ve ilişki meseleleri muhalefet partileri için sorun oldu. Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP’lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt’ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir. Yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacaktır. O kentin belediye başkanı olmayacak, o olsa olsa o kentin kayyumu olur.’



hurriyet.com.tr, Temelli’nin açıklamalarıyla ittifaktaki varlıklarını söylemesi haberini vermiştir. CHP’li adaylar ya da haberi eleştiren çevreler bizden değil HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’den açıklama istemelidirler.”

Öte yandan Hürriyet’in bağlı bulunduğu Demirören Medya’nın haber kanalı CNN Türk de haberi aynı şekilde verdi.