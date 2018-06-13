Temelli’den ‘ikinci tur’ çağrısı: Protokol yapalım, tek adayda uzlaşalım

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde diğer muhalefet partilerine protokol önereceklerini açıkladı.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’ya konuşan Temelli, hem kendilerinin hem de diğer çalışmaların seçimin ikinci tura kalacağını gösterdiğini söyledi.

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“AKP’nin ve (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’ın da bize yönelik saldırılarını artırmasının nedeni seçimlerin ikinci tura kaldığını anlamasından kaynaklanıyor” diyen Temelli, ‘cumhur ittifakı’nda bile bir çözülmenin olduğunu öne sürdü.

İkinci turda ne yapacaklarını konuşmaya 25 Haziran’da başlayacaklarını dile getiren HDP lideri, bugünden muhalefet partilerinin konuşmasının Erdoğan’a yarayacağını kaydetti.

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Temelli, “Bugün hepimizin yapacağı yüklenmek ve barajı yıkmaktır. İkinci tura güçlü bir şekilde kalmak, parlamento dağılımını AKP -MHP aleyhine şekillendirmemiz gerekir” dedi.

‘Tek adayda uzlaşalım’

HDP lideri, hem kendilerinin hem de diğer muhalefet partilerinin “Tek adamdan ülke kurtulsun” dediğini dile getirerek şöyle devam etti: “Burada bir oydaşma gerçekleşmiş. 25 Haziran’dan sonra kalan aday üzerinde ortaklaşmayı sağlamamız lazım. Demirtaş’ın programı da HDP’nin programı da bir geçiş programıdır. Geçiş dönemi yerel demokrasiyle güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmektir. Bu konuda ortaklaşma sağlanıyorsa ikinci turda kaygılanmayı gerektirecek bir şey yoktur.”

‘Protokole ihtiyaç var’

Temelli, “Olası bir ikinci turda ortaklaşmanın sağlanması için muhalefet partilerinin nasıl bir yöntem izlemesi gerekiyor? Sizin bu konuda yöntem öneriniz var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “25 Haziran’dan sonra bu çok hızlı bir şekilde yapılabilir. Bu öneri, hem Demirtaş hem de bizim çağrımızda var. Bir protokole ihtiyaç var. Bu protokol çok hızlı sağlanabilir. Hiç teferruatta boğulmaya gerek yok. Ya Erdoğan rejimi ya demokrasi. Biz demokraside buluşacağımıza inanıyoruz. Nasıl bir demokrasi başlığının altını doldurmaya yönelik çağrı yapıyoruz. Diğer muhalefet partilerinde de bu yönde çalışmalar olduğunu biliyorum. Eşit yurttaşlık temelinde çalışmalar var. Artık herkes anadilinde eğitim konusunda bir konsensusu ortaya koydu. Eşit yurttaşlık, inançlar meselelerinde ortaklaşma ortaya kondu. Temel başlıkları belli bir protokol çok hızlı bir şekilde hayata geçirilebilir. Buna göre kabine şekillenebilir. Parlamento ve kabinenin nasıl çalışacağı belirlenebilir. Biz 18 ay ile 30 ay arasında bu sürecin tamamlanabileceğine inanıyoruz. Erdoğan bu ülkeye çok fazla zarar verdi. Ortada bir enkaz var. Ancak bu enkazı ancak biz kaldırabiliriz.”

HDP lideri, partisinin baraj sorunu olmadığını belirtirken Kandil’de PKK hedeflerine yönelik operasyonun ‘seçim yatırımı’ olduğunu kaydetti.