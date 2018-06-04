Temelli’den cumhurbaşkanı adaylarına çağrı: Korkmayın, Edirne’ye gidin

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, tüm cumhurbaşkanı adaylarına Edirne Cezaevi’ne giderek Selahattin Demirtaş’la görüşme çağrısı yaptı.

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

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Şimdiye dek Demirtaş’ı yalnızca CHP’nin adayı Muharrem İnce ziyaret etmişti.

‘Korkmayın, Edirne’ye gidin’

Batman’ın Kozluk ilçesinde seçim çalışmaları kapsamında halkla buluşan Temelli, cumhurbaşkanı adaylarına çağrı yaptı.

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HDP lideri şunları kaydetti: “Bu çağrıyı ben de bir kez daha yapıyorum. Bütün cumhurbaşkanı adaylarına, İnce’ye Akşener’e, Karamollaoğlu’na, herkese çağrı yapıyorum. Bugün mutabakat günüdür. Bugün demokrasi zemininde mutabakat günüdür. Demirtaş’ın çağrısına kulak verin. Korkmayın, Edirne’ye gidin. Bu protokol üzerinde birlikte çalışın, bu halk arkanızda olacaktır. Bu kuru tehditlere pabuç bırakmayın. O vaatlerin hepsi hallolur merak etmeyin, hepsini yapacak gücümüz var. Aslolan demokrasi zemininde buluşmaksa, bu tehditlere rağmen cesur olun. Programınızla gelin. Bu programları ortaklaşalım. Demirtaş’ın çağrısı Türkiye’yedir. Siz de Türkiye’nin cumhurbaşkanı adayısınız, Türkiye’nin siyaseti üzerinden yol almaya çalışıyorsunuz. Gelin hep birlikte, bu tek adam rejiminden bu diktatöryal heveslerden kurtulalım. Bu çağrıyı buradan yineliyorum. Yoksa Kürt Sorunu çözülmeden demokrasi sorunu çözülmez. Demokrasi sorunu çözülmeden Kürt Sorunu çözülmez.”