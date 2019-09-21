Temelli: Savcılar, Demirtaş tahliye olmasın diye yeni bir içtihat oluşturdu

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partinin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkındaki ‘yeniden tutuklama kararları’nı ‘siyasi komplo’ olarak niteleyerek, savcıların, ‘tahliyesi gecikmiş Demirtaş tahliye edilmesin diye yeni bir içtihat oluşturduklarını’ söyledi.

Fotoğraf: HDP

HDP Parti Meclisi’nde konuşan Temelli, 4 Kasım 2016’da Demirtaş ve Yüksekdağ’ın yanısıra 13 HDP milletvekilinin gözaltına alındığını anımsatarak ‘dosyalarda bir tane suç delili bulunmadığını’ savundu.

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‘Devlet yargı marifetiyle suç işliyor’

‘Devletin yargı marifetiyle HDP’lilere karşı suç işlediğini’ iddia eden Temelli şöyle devam etti: “Suç nedir, suç yasa tanımazlıktır. Devlet bizzat kendi yasasını tanımaz hale gelmiştir. 4 Kasım’da yapılan şeyin farklı bir halini dün gece yarısı izledik. Savcılar tahliye edilmesi gereken ve tahliyesi gecikmiş olan Selahattin Demirtaş tahliye edilmesin diye adeta yeni bir içtihat oluşturdular. Devam eden bir yargılama süreci içindeki dosyayı yeniden ele alarak tutuklama kararı çıkardılar. Hiçbir hukukçu bunu tarif edemez, anlamlandıramaz.”

18 Eylül’de Demirtaş’ın davasını görüşen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki oturuma da değinen Temelli, “Oraya gittiğimizde Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi gerçekleşmişti ama tahliye edilmemişti; uzatıyorlardı. Dün gece o uzatmanın nedeni belli oldu. Apar topar bir kararla yeniden tutuklama çıktı. Hem de yargılanıp tahliye olduğu bir dosyadan dolayı yeniden tutuklama çıktı” dedi.

‘TMK kadar keyfi uygulanan kanun olamaz’

“Dün gece bu rezalet yaşanırken yargı paketi konuşulmaya başlandı” diyen Temelli, pakette yargının ihtiyaç duyduğu hiçbir şey olmadığını savundu. Terörle Mücadele Kanunu’na (TMK) değinen Temelli şunları söyledi: “Bakın bir TMK var, bu denli keyfi uygulanan bir kanun olamaz. Ağzınızdan çıkan her lafı, terör propagandası terör örgütü üyeliğine sokup, bütün ülkeyi terörize eden bir kanundur. Gelin bu kanundan kurtulalım. TMK paralel anayasa gibi çalışan bir yasadır.”

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‘Cumhurbaşkanının dün diye bir kavramı yok’

İktidarın her yere kayyım atayarak ayakta durmaya çalıştığını öne süren Temelli şunları söyledi: “OHAL darbesinden sonra gelen kayyımların ne denli suç işlediklerini sayfa sayfa açıkladık. O suçun müsebbipleri hakkında hiç bir soruşturma yok. Bizim belediye eş başkanlarımızı görevden aldılar. Haklarında hiçbir soruşturma, suçlama yok. O denli yalan söylüyorlar ki kendileri bile inanmıyorlar. Hatta cumhurbaşkanının dün diye bir kavramı yok. Cumhurbaşkanı her sabah hayata sıfırdan başlar gibi başlıyor. Böyle bir duygu halinde yaşıyor. ‘Dün dündür bugün bugündür’ sözünü bile boşa düşürecek kadar zaman mefhumunu kaybetmiş durumda.”

‘Anneler tabii ki bize gelecek; size gelecek halleri yok’

Temelli, PKK’nın çocuklarını kaçırdığı iddia edilen annelerin HDP önündeki eylemine ilişkin ise şunları söyledi: “Diyarbakır il binamızın önüne geliyorlar. Kendisine ‘İçişleri Bakanı’ diyen zat, gelmiş orada hiç yüzü kızarmadan gelip annelerin duygularını sömürmeye çalışıyor. O anneler tabii ki bize gelecek. Ben o konuda tereddütlü düşünmüyorum. Bütün anneler bize gelecek, Cumartesi Anneleri, Barış Anneleri, Şehit anneleri, bu ülkenin bütün anneleri HDP’ye gelecek tabii. Size gelecek halleri yok. Siz sabah akşam savaştan başka bir şey konuşmayan, üretemeyen bir partisiniz. Hiçbir anne sizden medet ummaz.”