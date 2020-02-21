Temelli: Demokrasi ittifakını geliştirmeyi hedefliyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin büyük kongresinde önlerine koydukları hedefin ‘demokrasi ittifakı’ olarak tanımladıkları yapıyı genişletmek olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

HDP’nin dördüncü büyük kongresi öncesi Cumhuriyet’ten İlayda Kaya’ya konuşan Temelli, ‘demokrasi ittifakı’ kavramının, partisinin 31 Mart yerel seçimlerinde uyguladığı stratejinin geliştirilmesiyle ortaya çıktığını söyledi.

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Temelli, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’na doğrudan destek vermediklerini, ancak ‘AKP/MHP blokunu geriletmek amacıyla’ aday çıkarmadıkları bazı bölgelerde bu blokun karşısındaki adayı desteklediklerini hatırlattı.

HDP’nin 31 Mart seçimlerinde benimsediği stratejiyle AKP ve MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’nın kaybettiğini ifade eden Temelli, bu yaklaşımı geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Temelli şöyle konuştu: “Biz de bu stratejimizi geliştirerek demokrasi ittifakını tanımladık. Şimdi toplumsal zeminde demokrasi ittifakını büyütmeli, demokratik çözümleri her alanda yaşama geçirmeliyiz. Kongremizin temel hedefi de Türkiye’yi demokratik iktidarla tanıştıracak bir hamle sürecini örmektir. Bunun için de demokrasi ittifakını büyütmeye yönelik gündemimiz var. Bu gündemimizi kongremizde bir kez daha güçlü şekilde vurgulayacağız. Kongremizin ana teması ‘demokrasi ittifakıyla demokratik iktidar’ olacak. Bu temanın içinde eşit yurttaşlık temelinde yerel demokrasiyle güçlendirilmiş parlamenter sistem olacak. Demokratik değerler, evrensel hukuk ve özgür siyaset etrafında bir araya gelerek önümüzdeki süreci karşılayacağız.”

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HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da geçen günlerde benzer bir açıklama yapmıştı.

AKP’nin yaklaşık 18 yıldır süren iktidarının ülkede ‘büyük enkaz’ yarattığını söyleyen Demirtaş, bunun üstesinden gelmek için farklı grupların asgari demokratik ilkelerde birleşerek ortak davranması gerektiğini söylemişti.