Temelli, CHP’nin politikasını yorumladı: Asla diyet peşinde değiliz

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, CHP’nin ‘siyasetin kabul edemeyeceği’ alışkanlıklarını sürdürdüğünü belirterek “Diyet peşinde değiliz” dedi.

Fotoğraf: DHA

T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre Meclis’te bir grup gazeteciye konuşan Temelli, AKP’den çözülme sürecinde olduğunu, son araştırmada oy oranının yüzde 35’in altına gerilediğinin görüldüğünü ifade etti.

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AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun istifasına değinen HDP lideri, AKP’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ipoteklediğini, istifaların süreceğini aktardı.

CHP değerlendirmesi

Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz, 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerini kendi stratejimize uygun değerlendirdik. ‘Türkiye’nin demokratikleşmesi için AKP-MHP ittifakının geriletilmesi gerekiyor’ dedik. 31 Mart yerel seçimlerinden başlayarak demokratikleşme siyasetini hayata geçirmeyi önümüze hedef olarak koyduk ve AKP-MHP ittifakını ciddi anlamda gerilettik.

Hatta hem muhalefet hem toplumsal muhalefet bu süreci sağlıklı bir şekilde sürdürebilseydi belki de bu yaşadıklarımızı yaşamazdık. Eleştirimiz bu yönde ama CHP ısrarla belli alışkanlıklarını sürdürüyor. Hele ki tezkere gibi konularda ‘İçimiz yana yana’ diyorlar. Siyasetin kabul etmeyeceği bir anlayışla hareket ediyorlar. Ama biz asla bir diyet peşinde değiliz.”

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‘Pişman değiliz’

‘Beklentiler’ üzerinden bakıldığında seçmenlerinde bir kırılma yaşandığını belirten Temelli, seçim stratejilerinde pişman olmadıklarını, haklılıklarının görüldüğünü dile getirdi.

HDP lideri, İYİ Parti’yle görüşmelerinin mümkün olmadığını söylerken, Anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.