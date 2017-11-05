Temelkuran’ın ‘Türkiye fotoğrafı’: Her şey güzel değildi ama bu kadar kötü değildi

Gazeteci-yazar Ece Temelkuran, ‘Türkiye’nin fotoğrafı’nı çekti: “Eskiden her şey güzel değildi ama bu kadar kötü değildi hakikaten.”

Bir süredir Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de yaşayan yazarın son kitabı ‘İyilik Güzellik’ geçen ay yayımlandı.

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Cumhuriyet’ten Emrah Kolukısa’ya konuşan yazar, sözlerine şöyle başladı: “Sanırım artık ‘Eskiden her şey daha güzeldi’ sözü, sadece klişe bir melankoli ya da tatlı bir nostalji değil. Eskiden her şey güzel değildi ama bu kadar kötü değildi hakikaten. Ülkede yaşayan insanın kumaşını değiştirecek derinlikte bir değişim geçirdi Türkiye, geçiriyor da. Gençlerin durmadan Münir Özkul’lu filmlere atıfta bulunması, 1970’lere öykünmesi hep bu zorla yaşattırılan dönüşüme bir tepki. Siyaseti aşan, insanlardan ahlaken de değişmesini talep eden bir dönüşüm bu. Berkin Elvan’ın ailesinin kalabalıklara yuhalatılmasını sadece siyasi bir projeyle açıklayamazsınız.”

‘Edebiyatın bir görevi olduğunu düşünmüyorum’

‘Devir/ Dilsiz Kuğular Zamanı’ romanının ‘kötülüğe verdiği bir cevap’ olduğunu söyleyen Temelkuran, yaşanan sürecin nedeninin sadece ‘kötülük’ olmadığını belirtti.

Temelkuran şöyle devam etti: “Aynı zamanda, tıpkı kanadı kırılmış kuğular gibi, uçabildiğimizi unutmamamız da bu berbat duruma düşmemize neden oldu. Edebiyatın bir görevi olduğunu düşünmüyorum. Ama yaşanılan zamana ahlaki bir cevap vermenin edebiyatın ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyorum. Öte yandan, ‘İyilik Güzellik’te de söz ettim; bu değerler savaşı insan düşüncesini iyi ve kötü gibi bir karşıtlığa sıkıştırıyor. Oysa hayal etmek bu ikiliğin ötesinde bir kudret. Ve bu ikiliğin ötesine geçemezsek insanın o en kıymetli yeteneğini kaybediyoruz.”

‘Diğer yüzde elliyi anlatmaya inanıyorum’

Sürekli olarak kötülükten söz etmenin yenilgiyi bir politik kimliğe dönüştürüp ‘kemikleştirdiğini’ savunan yazar, ‘Türkiye’yi sorduklarında’ anlattıklarını paylaştı: “Hikâyenin tamamını anlatmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorsunuz uluslararası dikkat bir ülkeye dönünce genellikle iş işten geçmiş olur ve sadece son sahnedeki delilik üzerine konuşulur. Genellikle anlatmaya çalıştığım şey bunun, özellikle 1980’de başlayan tarihsel bir süreç olduğu. Önemsediğim şeylerden biri de Türkiye’nin bu iktidardan ibaret olmadığını anlatmak. Ben diğer yüzde elliyi anlatmaya inanıyorum.”

‘Değişecek her şey’

“Daha mı kötüye gidiyor her şey sizce Türkiye’de? Yoksa umut ışığı belirdi mi?” sorusunu, “Artık kötülükteki sınır aşıldı, bundan sonrası bence fars sadece. Değişecek bence her şey. Öyle bir sezgim var. Muhalefet uzun süredir moral üstünlük sahibi aslında da bunu politik inisiyatife dönüştüremiyor. Yine itiş kakış ama hep birlikte yaşayabileceğimiz bir ülke yeniden kurulacak, ben buna inanıyorum” diye yanıtlayan Temelkuran, Türkiye’nin umudunun ‘genç kadınlar’da olduğunu söyledi.