Diken

Yaramazlara biraz batar!

Temel Yılmaz: Aşı yarışının farklı bir boyutu

Çin dünyanın en erken toplumsal aşılamasına geçen ülke.

Oysa batılı aşı şirketlerinin tercih etmedikleri daha eski ve bilindik ama hızlı sonuç alınabilecek yöntemi maliyet hesabı yapmadan tercih eden Çinliler aşı çalışmalarını çok daha önceden sonuçlandırdılar ve aşıyı önce kendi ülkelerinde uyguladılar. Arkasından dünyaya satmaya başladılar.

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Bu gün tüm dünya özellikle Amerika ve Avrupa’da pandemi halen büyük hızla yayılırken Çin’de salgın neredeyse yok. Bu sayede ekonomilerini de ayakta tutuyorlar.

O zaman yanıtlanması gereken diğer iki soru şu, dünya pandemiyle boğuşurken birileri tarafından arka planda maliyet hesapları mı yapılıyordu?

FDA dünyadaki bu birkaç milyarlık büyük aşı pastasında politik araç olarak mı kullanılıyor?

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Temel Yılmaz’ın yazısı

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