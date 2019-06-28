Temel Reis’in bir bildiği varmış: Ispanakta performans artırıcı madde bulundu

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Özgür Üniversite’de doping maddeleri üzerinde çalışan bilim insanları, ıspanağın içindeki kimyasalların performans artırıcı etkiye sahip olduklarını ve bu nedenle yasaklı maddeler arasına girmesi gerektiğini açıkladı.

Fotoğraf: Youtube

Araştırmada ıspanakta bulunan ecdysterone isimli kimyasalın, performans artırıcı bir ilaç kadar güçlü olduğu bulgusuna erişildi.

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Araştırmacılar 10 hafta boyunca haftada 3 gün, 46 sporcunun bir kısmına ecdysterone takviyesi verirken bir kısmına da plasebo ilaçlar vererek değişimi gözlemledi.

Ecdysterone takviyesi verilen sporcuların performansının diğerlerine oranla üç kat arttığı gözlemlendi.

‘Ispanak haksız rekabet yaratıyor’

Çalışmaya katılan bilim insanlarından biri olan Maria Parr, ARD ve ARTE’ye “hipotezimiz şuydu; performansta bir artış göreceğimize emindik, ancak bu kadar büyük olmasını beklemiyorduk” dedi.

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Parr, aynı etkinin gözlemlenebilmesi için günde 4 kilo kadar ıspanak yemenin gerekli olduğunu belirtti.

Bilim insanı, ‘haksız avantajın ortadan kaldırılması için’ WADA’ya (Dünya Anti-Doping Ajansı) ıspanağın yasaklı maddeler arasına eklenmesini önerdiklerini aktardı.