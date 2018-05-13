‘Temel reis’ sahaya indi: Saadet’in ilk mitingi binlerce kişiyle Sivas’ta

Saadet Partisi (SP), genel başkan ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun da katılımıyla 24 Haziran için ilk mitingini Sivas’ta yaptı.

Kent meydanında binlerce kişiye hitap eden Karamollaoğlu, Sivas’a hem milletvekili hem de belediye başkanı olarak hizmet ettiğini söyledi.

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“Sivas, yiğidoların, mert insanların diyarıdır. Sivas dediğimiz zaman milli mücadele yıllarını unutmamız mümkün değil. Sivas, Cumhuriyet tarihimizde önemli yer işgal etti” diyen SP lideri, sözü ekonomiye getirdi.

Dış ticaret açığının 77 milyar dolar olduğunu aktaran Karamollaoğlu, sadece ihracatla övünüldüğünü, başarılı bir politikanın olmadığını, verimliliğin de düşünülmediğini kaydetti.

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Kendilerinin yanlışların arkasında saklanıp bahaneler üretmediklerini ifade eden Karamollaoğlu, “Bugün de söz veriyoruz ki; bu görev bendenizin omuzlarına yüklenirse, bütün Anadolu’yu yeniden ayağa kaldırmaya hazırız. Bize ‘Yapamazsınız’ diyenlere sesleniyorum. Bizim yaptıklarımıza, onların hayali bile yetişemez. Bu inanç, bu azim olmadığı sürece bu ülkenin problemlerini bu arkadaşlar çözemezler” diye konuştu.

‘Artık yeter’

SP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer bu ülke dört-beş sene daha bugünkü politikalarla yönetilirse, ayakta duracak mecalimiz kalmaz. ‘Türkiyenin bir beka sorunu var’ diyorlar. AK Parti’den önce beka problemi yoktu. Bu hale kim getirdi? AK Parti hükümetinin politikaları getirdi… O yüzden değiştirme zamanı. Geçmişini bilmeyenler, geçmişten ders almayanlar, hiçbir zaman ülkenin bütününü göremezler ve problemlerini çözemezler. Şimdi bu seçime giderken, bir çeşit medya var sadece bize hakaret edecekleri zaman, bizleri akıllarına getiriyorlar. Herkes biliyor ki; biz farklıyız. Bizim siyaset anlayışımız farklı. Biz bu ülkede insanlarımızın kutuplaşmasını istemiyoruz. Bizi dışlayan insanları bile kucaklamayı istiyoruz. Bu ülke hepimizin. Ama iktidar kutuplaşmayı getirdi. Bizim yönetim anlayışımız bu arkadaşlardan farklı. Biz bundan dolayıdır ki ‘Artık yeter, değiştirin bu iktidarı’ diyoruz. Her konuda değişikliğe ihtiyacımız var. Bizim insanımızı kucaklayacak, mağdurun yanında olacak bir anlayışa ihtiyacımıza var. Bu sebeple biz ille de değişim istiyoruz. Bunu keyif olsun diye söylemiyoruz.”

Karamollaoğlu, “Bizim çok büyük imkanlarımız yok. Ama bizim beşimiz emin olun onların 5 milyonundan daha bereketlidir” dedi.

Konuşmanın ardından SP il başkanlığı tarafından Karamollaoğlu’na çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca üzerinde ‘Türkiye’ye Bilge Başkan’ yazılı Sivasspor da forması takdim edildi.

Karamollaoğlu, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmuştu. SP ise CHP ve İYİ Parti’yle ‘millet ittifakı’nda bir araya gelerek Meclis’e girmeyi garantilemişti.