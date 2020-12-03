Temel kazılırken tarihi eser kalıntısı bulundu

Bolu’da inşaat alanındaki temel kazma çalışmaları sırasında tarihi eser kalıntılarına rastlandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre bir firma, Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi’nde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binası karşısındaki inşaat alanında temel kazma çalışması yaptı.

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Çalışma sırasında tarihi eser kalıntılarına ulaşılması üzerine faaliyetleri durduran inşaat firması yetkilileri, durumu Bolu Müze Müdürlüğü’ne bildirdi.

Yetkililer, inşaat çalışmasını durdurarak bölgede geniş çaplı kazı çalışması başlattı. Bölgedeki çalışmaların ardından lahit olduğu değerlendirilen çok sayıda yapı ile geniş duvarlar tespit edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin kazı alanından alınan numuneleri inceleyeceği belirtildi.

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Bolu’da, önceki yıllarda da inşaat alanlarından Roma dönemine ait lahitler ile tarihi yapılar çıkmıştı.