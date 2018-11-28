Temel Karamollaoğlu: Binali Yıldırım’ın seçilme şansı ‘eskiye göre daha zayıf’

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ismi AKP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçen Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın seçilme şansının ‘eskisi kadar güçlü olmadığını’ söyledi.

AKP’nin eski bakan ve milletvekillerini belediye başkan adayı olarak tercih etmesinin ‘aday bulmakta zorlandıkları’ anlamına geldiğini söyleyen Karamollaoğlu, TV5’te katıldığı ‘Kulis Ankara’ programında bu durumun ‘bir gerçeği ortaya koyduğunu’ ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Yani artık herkes bir makam ve mevki sahibi oluyum diye AK Parti’nin kapısına koşmuyor. Bazı sıkıntıları görüyorlar demektir, bu sevindirici bir tavır. Çünkü düne kadar herkes belli bir makamı işgal edebilmek için normalde razı olmadığı şartlara peki diyordu şimdi artık onu diyemiyor manası çıkıyor bundan.”

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‘Joker Yıldırım’

Binali Yıldırım’ın bakanlık, büyükşehir belediye başkanlığı adaylığı, meclis başkanlığı gibi aldığı çeşitli görevleri hatırlatıp ‘joker’ benzetmesi yapan Karamollaoğlu, Yıldırım’ın cumhurbaşkanlığı dışında gelebileceği en üst mevkinin şu anda yürütmekte olduğu meclis başkanlığı görevi olduğunu söyledi. “Şahsen ben de o noktaya gelsem ‘İstanbul sizin olsun ben burada kalayım’ derim” diyen Karamollaoğlu, Yıldırım’ın seçimi kazanma ihtimalinin eskisine nazaran daha zayıf olduğunu belirterek bunun meclis başkanı için bir itibar kaybına yol açacağanı ifade etti.

Karamollaoğlu ayrıca AKP-MHP ittifakının temelinde ‘kaybetme korkusu’ olduğunu iddia etti ve bu seçimde vatandaşın hükümeti ‘uyaracağını’ söyledi.