TEM’de kaza: Çarpışan üç araç alev alev yandı

TEM yolu Bolu kesiminde bir tır, bir kamyon ve bir hafif ticari aracın çarpışması sonucu yolun Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

Fotoğraflar: DHA

Kazanın ardından üç araç alev alev yanarken, yolun Ankara istikameti yarım saat trafiğe kapalı kaldıktan sonra açıldı. İstanbul istikameti ise trafiğe kapalı durumda.

Reklam

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM yolunun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Yaralanan üç kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İstanbul yönü tamamen ulaşıma kapanan yolun Ankara yönü ise yarım saat ulaşıma kapalı kaldıktan sonra kontrollü şekilde iki şeritten trafiğe açıldı.

Yolun kapalı olması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler araçlarından inip yangını izledi. Yanan araçları soğutma çalışması sürüyor. Araçlardaki yangın tamamen söndürüldükten sonra yolu trafiğe açma çalışmaları başlayacak.