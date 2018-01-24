Temassız ödemede üst limit artıyor

1 Mart 2018’den itibaren kartlı ödemelerde temassız işlem limiti 50 liradan 90 liraya çıkarılacak.

Dünya’nın haberine göre Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, 2016 yılında 68.4 milyar lira olan online ödemelerin, 2017’de son beş yılın en hızlı büyümesini göstererek yüzde 45 artarak 99.1 milyar liraya yükseldiğini söyledi.

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2017’de her beş kredi kartından ikisi internet alışverişlerinde kullanılmış.

Canko, 2016 yılında 31 milyon adet olan temassız özellikli kart sayısının, 2017’de yüzde 36 artarak 42 milyon adede yükseldiğine dikkat çekerek her üç kart kabul noktasından birinin temassızı desteklediği bilgisini verdi.

2016 yılında 45 milyon adet temassız işlem gerçekleştiğini söyleyen Canko, 2017’de bu rakamın 88 milyona ulaştığını, temassız kartlarla yapılan ortalama işlem tutarının da 2014’teki 11 lira seviyesinden, 2017’de 26 liraya yükseldiğini söyledi.