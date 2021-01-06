Temaslı olduğu için karantinada olması gereken kişi kahvehanede yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde temaslı olduğu için evde karantinada bulunması gereken bir kişi kahvehanede yakalandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre polis, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalar kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

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İki masada oyun oynadığını tespit ettiği 11 şüpheliye, Covid-19 tedbirlerini ihlalden toplam 38 bin 159 lira ceza verdi.

Ceza uygulananlar arasındaki bir kişinin de temaslı olduğu ve evinde karantinada bulunması gerektiği tespit edildi. Karantinayı ihlal eden kişi, işlemlerin ardından öğrenci yurduna gönderildi.