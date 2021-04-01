Temaslı aşçı, pavyonda yemek yaptı

Yurt genelinde günlük vaka sayısı 40 bine dayanmışken, bazı kişiler ısrarla kurallara uymuyor. İstanbul’da hasta temaslısı bir aşçı, onlarca kişiye yemek hazırladı.

Fotoğraf: DHA

Pendik’te dün bir ihbarı değerlendiren polis saat 19:00’dan sonra açık kalması yasak olduğu halde çalıştırılan bir lokantaya gitti.

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İşyerinin etrafında ellerinde telsizlerle gözcülük yapan kişilerin bulunduğunu fark eden polis, işyerinin kapalı kepenginden bir müşterinin çıktığını gördü.

Bunu fark edince içeriye giren polisler ile içeridekiler arasında kısa süreli arbede çıktı. Polisler, lokanta olarak görünen mekanın pavyon olduğunu tespit etti.

Onlarca kişiye yemek yaptı

Polis ekipleri, kimlik sorgulamasında, lokanta aşçısının Covid-19 hastası temaslısı olduğunu belirledi.

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Aşçı, işletmenin yakınında bulunan bir hastaneye gönderilirken, 26 kişiye kişi başı 3 bin 460 liradan toplam 89 bin 960 lira para cezası kesildi.

İşletmeye çağrılan zabıta ekipleri, işyerine hem saat 19:00’dan sonra çalıştığı hem de pavyon olarak işletildiği için cezai işlem uyguladı.