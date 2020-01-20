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Yaramazlara biraz batar!

TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti

TEMA Vakfı’nın kurucusu Hayrettin Karaca 97 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Fotoğraf: DHA

TEMA Vakfı’nın açıklamasında, “Kurucu onursal başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca’yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz” dendi.

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