TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti

TEMA Vakfı’nın kurucusu Hayrettin Karaca 97 yaşında hayata gözlerini yumdu.
TEMA Vakfı’nın açıklamasında, “Kurucu onursal başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca’yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz” dendi.
Yaramazlara biraz batar!
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin’de düzenlenen zirvenin ardından Libya’da kapsamlı bir plan konusunda anlaştıklarını söyledi.
Oskay ile Türkiye’de gazeteciliğin nereye nasıl getirildiğini konuştuk.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhafazakar kesimlerle yaptıkları toplantılarla ilgili olarak “Bazen kendilerine takılıyorum, ‘Siz kendinize muhafazakâr diyorsunuz ama muhafazakâr değilsiniz. Asıl muhafazakâr biziz, yıllar yılı değişmemek için direndik’ diye” ifadesini kullandı.
Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılan ve aralarında Türkiye’nin de olduğu Libya zirvesinde taraflar ateşkesi tartışırken Libya Ulusal Ordusu’nun komutanı Halife Hafter yanlısı güçlerin petrol sahalarını abluka altına alması toplantıya gölge düşürdü.
Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.93 arttı.