TEM: Sınır dışı edilen Hollandalı gazeteci hakkında terör soruşturması yok

HİLAL SARI

İki yıldır Türkiye’de gazetecilik yapan ve sarı basın kartı verildikten sadece bir hafta sonra 17 Ocak 2019 tarihinde sınır dışı edilen Hollandalı gazeteci Ans Boersma’nın avukatı Veysel Ok, “Sınır dışı kararı hukuka ve basın özgürlüğüne aykırıdır. Boersma hakkında Türkiye’de de Hollanda’da herhangi bir terör soruşturması yok” diye konuştu.

Boersma, Hollandalı bir ekonomi gazetesinin Türkiye muhabirliğini yapmaktayken ikametgahını yeniletmek için gittiği Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde ‘Hollanda’nın Türkiye’ye ‘terörle bağlantısı olabilir’ istihbaratı verdiği’ iddiasıyla apar topar sınır dışı edilmişti.

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Terörle Mücadele (TEM) Dairesi Başkanlığı’ndan İstanbul 1. İdare Mahkemesi’ne gönderilen belgede “İstanbul Valiliğine karşı açılan dava kapsamında … Daire Başkanlığımız kayıtlarında yapılan araştırma neticesinde adı geçen şahsa (Johanna Cornelia Boersma) ilişkin 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında intikal etmiş bir bilgi/belgeye rastlanılmamıştır” ifadeleri yer aldı.

TEM, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen bir soruşturmada ise CMK’nın ‘soruşturmanın gizliliği’ ilkesi doğrultusunda kendilerinin bu konuda bilgi sahibi olamayacağını belirtti.

Hollandalı gazeteci Boersma’nın ‘sınır dışı kararını iptal’ için açtığı davanın 1. İdare Mahkemesi’nde görülen duruşması sonrası DİKEN’e konuşan avukat Veysel Ok, Boersma’nın sınır dışı edilmesinin ‘hukuka ve basın özgürlüğüne’ aykırı olduğunu vurguladı ve şu açıklamaları yaptı:

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‘Belge, sınır dışının hukuksuz olduğunun kanıtı’

“Hollandalı gazeteci Ans Boersma’nın hukuka aykırı şekilde sınır dışı edilmesinin iptali için açılan davada savunmamızı yaptık. Mahkemeye Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından sunulan belgede Boersma’ya ilişkin terörle ilgili herhangi bir soruşturma olmadığı görülüyor. Bu durumda bu belge Hollandalı gazetecinin hukuka aykırı bir şekilde sınır dışı edilmiş olmasının kanıtı niteliğinde.

İki yıldır Türkiye’de gazetecilik yapmakta olan Boersma hakkında Hollanda’da da herhangi bir terör soruşturması yok. Bunu da mahkemede ifade ettik.

‘Basın özgürlüğüne de aykırı olduğunu belirttik’

Savunmamızda bu sınır dışı işleminin basın özgürlüğünü ihlal ettiğini de yineledik. Boersma sarı basın kartıyla çalışmakta olan bir gazeteciydi. Basın kartını aldıktan sadece bir hafta sonra sınır dışı edilmesi hem ifade özgürlüğüne hem de hukuka aykırı. Sarı basın kartı verilmeden gazeteciler hakkında ön bir inceleme yapılıyor zaten. Ayrıca normalde sınır dışı işlemlerinde kişinin düzenlemeleri yapması için verilmesi gereken 15 gün sürenin verilmemiş olması ve Göç İdaresi’nde emniyet güçlerince sınır dışı işlemlerine doğrudan başlanarak ertesi gün sınırdışı edilmesinin de bir ihlal olduğunu belirttik.

Mahkeme kararını bir ila bir buçuk ay içerisinde açıklayacak.“