TEM Otoyolu’nda kumaş yüklü kamyon yandı

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde, TEM Otoyolu’nda park halindeki kumaş yüklü kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği ve otluk alana da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece TEM otoyolu Ankara istikametinde sürücüsünün emniyet şeridine park ettiği kamyonda yangın çıktı. Kamyonu emniyet şeridinde durdurarak dinlenmek isteyen sürücünün araçtan inmesinden birkaç dakika sonra kumaş yüklü kamyonun motoru yandı. Yangın bir anda yayıldı ve kumaşlar tutuştu. Alevler otluk alana sıçrarken kamyon tamamen yandı.

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Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis, güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.