Televizyon kanalına füzeatarlı saldırı

Ukrayna’da yayın yapan bir televizyon kanalının binasına füzeli saldırı düzenlendi.

Fotoğraf: South China Morning Post

Ukrayna’da yayın yapan ‘112 TeleUkraina’ televizyon kanalının Kiev’deki binasına kimin saldırdığı henüz bilinmiyor.

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Televizyon kanalından yapılan açıklamada sabahın erken saatlerinde Kiev’deki Degtyrevskaya Caddesi’nde yer alan binalarına kimliği belirsiz iki kişi tarafından füze atar ile saldırı düzenlendiği belirtildi. Öte yandan polisin yaptığı açıklamada, olayda kimsenin yara almadığı, olayın araştırıldığı ve ‘terör’ kapsamında ele alındığı belirtildi.