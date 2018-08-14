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Yaramazlara biraz batar!

Telekonferans: Bakan Albayrak bine yakın küresel yatırımcıyla görüşecek

 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, perşembe günü 750 ila bin arasında küresel yatırımcıyla telekonferans gerçekleştirecek.

Fotoğraf: Reuters

Döviz kurları hafta başında ABD ile gerilimin artmasının ardından sert yükselmiş ve dün Türkiye’deki işlem saatleri içinde dolar 7.11, avro 8.12, sterlin 9.06 liranın üzerini görmüştü.

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Bugün erken işlemlerde dolar 6.50, avro 7.47, sterlin 8.37 liraya kadar geriledi. Altındaki değer kaybı da yüzde 5’in üzerinde.

Reuters’ın bakanlık yetkilisinden edindiği bilgiye göre, Albayrak, perşembe günü Türkiye saatiyle 16:00’da gerçekleşmesi öngörülen toplantısında mesajlarını yatırımcılara doğrudan iletecek.

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Bankacıların verdiği bilgiye göre toplantıyı Citibank, Deutsche Bank, DOME ve HSBC düzenleyecek.

ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere ilgili telekonferansa 750 ila bin arasında yatırımcının katılması bekleniyor.

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