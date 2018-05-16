Telegraph’a göre Erdoğan, ‘İngiltere’nin ulusal çıkarları’na uygun

‘Erdoğan’ı ağırlamak’ başlıklı bir başyazı yayımlayan İngiliz Daily Telegraph gazetesi “Cumhurbaşkanı Erdoğan savunulması kolay biri değil. Kendisini eleştiren gazetecileri ve muhalefet eden siyasetçileri hapse attı. Ancak Erdoğan’ı burada ağırlamak İngiltere’nin ulusal çıkarlarına uygun” diye yazdı.

BBC Türkçe’nin Telegraph’tan aktardığına göre gazete, bugünkü başyazılarından birini Erdoğan’ın ziyaretine ayırdı.

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Gazete, Erdoğan’ın İngiltere ziyaretine, otokratik yönetimine karşı beklenen protestoların eşlik ettiğini belirterek “Yine olağan insanlardan Erdoğan’ın İngiltere’ye gelmemesi için olağan talepler vardı. Aslında, bazı solcular istediklerini elde ederlerse bu ülkeye, belki Hamas liderleri dışında kimsenin resmi ziyarete gelmesine izin verilmez” dedi.

Yazının devamında şu ifadeler öne çıktı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan savunulması kolay biri değil. Kendisini eleştiren gazetecileri ve muhalefet eden siyasetçileri hapse attı. Son yıllarda Atatürk’ün kurduğu, dünyanın en başarılı Müslüman ve laik ülkesini İslami Cumhuriyeti’ne benzer bir şeye dönüştürdü. Ama Erdoğan’ı İngiltere’ye davet etmek için bu aşırılıkları savunmak gerekmiyor. Erdoğan, dünyanın en çalkantılı bölgesinde anahtar önemdeki stratejik bir konumda olan, büyük ve güçlü bir ülkenin lideri.”