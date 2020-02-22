Telegraph: Suriye ordusu Türk gözlem noktasını kasten hedef aldı

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Suriye ordusu askerleri arasında geçtiğini öne sürdüğü telsiz konuşmalarını yayınlayarak, Suriye hükümet güçlerinin İdlib’deki Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait gözlem noktasını kasten hedef aldıklarını iddia etti.

İdlib’de Suriye ordusuna ait tank. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, söz konusu Telegraph’ın Ortadoğu Muhabiri Josie Ensor imzalı özel haberde, ses kayıtlarının Macro Medya Merkezi (MMC) adlı bağımsız aktivist grubundan alındığı belirtildi.

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Suriye Ordusu mensupları arasındaki telsiz konuşmaları olduğu iddia edilen 12 Şubat tarihli ses kaydında, topçu subayı olduğu belirten Somar adlı kişi “Bana Türk gözlem noktasının koordinatlarını gönder” diyor. Bir muhabere subayı da “Önünde, solda, Sobhi. 07215313” diye yanıt veriyor.

Haberde görüşlerine yer verilen Dış Politika Araştırma Enstitüsü’nden Suriye Uzmanı Elizabeth Tsurkov, “Suriye rejimi Türk gözlem noktalarını birden çok kez vurdu, dolayısıyla bu saldırıların kazayla olması ihtimali günden güne azalıyor, ancak bunu bu kadar açıkça duymak yine de sarsıcı” dedi.

Haberde yer verilen ses kayıtlarında, Suriye Ordusu’nun Halep’in batısında sivilleri kasten hedef aldığının da duyulduğu iddia ediliyor.

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Ses kaydının, yakındaki bir gözlem noktasından Suriye Ordusu’nun telsiz frekansına girilerek 11 Şubat’ta yapıldığı iddia edilen ve sivillerin kasten öldürüldüğünü gösterdiği öne sürülen ses kaydının, aynı gün kadınların öldürüldüğü bir saldırıyla da örtüştüğü belirtiliyor.

Kayıtta sesleri duyulan askerlerin, ‘Kaplan Güçleri’ adı verilen Suriye Ordusu’nun 25’inci tugayına mensup oldukları kaydediliyor.

İdlib’e takviye gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline Suriye hükümet güçleri tarafından bugün düzenlenen tank saldırısında tankçı sözleşmeli er Mecit Demir (25) hayatını kaybetmişti.