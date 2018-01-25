Telegraph NATO’yu uyardı: Türkiye ile tansiyonu düşürün; Putin’i sevindirmeyin

Britanya Daily Telegraph gazetesi başyazısında Batılı ülkelere Türkiye’nin NATO’dan uzaklaştırılmaması uyarısında bulundu.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Türkiye’nin Afrin’e yönelik harekatının ABD’nin tepkisini çektiğine dikkat çekilen başyazıda, “NATO’nun takdir edilen beşinci maddesi bir müttefik ülkenin saldırıya uğramasının, tüm müttefiklere düzenlenmiş bir saldırı anlamına geleceğini söyler” hatırlatmasında bulunuldu.

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Maddenin 11 Eylül 2001’de ABD’ye El Kaide’nin düzenlediği saldırıda gündeme geldiğini belirten yazıda bugün NATO’nun en güçlü üyesi ABD ve Batı’nın yakın müttefiki olan PYD’nin Türkiye’nin hedefi olduğu vurgulandı.

Türkiye ile Batı’nın ilişkilerinin bozulmasına neden olan olayların sıralandığı yazıda son yaşanan sıkıntılarla ilgili şu değerlendirme yapıldı: “Rusya bu çatlağı kullanarak Türkiye’yi NATO’dan tamamen koparmayı fazlasıyla arzulayacaktır. Bu durumun gerçekleşmesinin önlenmesi gerek. Türkiye’nin sınır endişeleri, özellikle de Suriye sınırı konusu çözümlenebilir. Kürtler hali hazırda geniş bir coğrafyada fiilen özerk bir yönetim kurmuş durumda. Makul bir çözüm mümkünken tüm tarafların itidal göstermesi gerekiyor. Askeri gerilimin artması en çok Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i sevindirecektir. Sırf bu gerçek dahi, tansiyonun yükselmesinin önüne geçilmesi gerektiğini gösteriyor.”