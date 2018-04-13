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Yaramazlara biraz batar!

Telegram’a yasak: Mahkeme kararını verdi, Rusya’da kullanılmayacak

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Mesajlaşma uygulaması Telegram, Moskova’da bir mahkemenin verdiği kararla Rusya’da yasaklandı.

BBC Türkçe’nin haberine göre karar, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu’nun (Roskomnadzor) şikayeti üzerine geldi. Kurum, mesajlaşma uygulamasının şifre kodlarını Rusya Federal Güvenlik Servisi’yle (FSB) paylaşmadığı için Telegram’ı mahkemeye vermişti.

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Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, gizlilik yasası uyarınca şifre kodlarını istihbarat teşkilatına vermenin anayasanın ihlali olacağını belirtmişti. Rus güvenlik birimleri ise, ‘potansiyel teröristler’e erişmeleri gerektiği gerekçesiyle mesajlaşma uygulamasına erişim hakkı talep ediyordu.

Mahkemenin Telegram’a koyduğu yasağın birkaç hafta içinde, temyiz süreci tamamlanınca yürürlüğe girmesi bekleniyor. 2013 yılında kullanılmaya başlayan Telegram’ın dünya genelinde 200 milyon kullanıcısı bulunuyor.

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