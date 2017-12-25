Telefonundaki ‘cephe’ ifadesi DHKP-C üyeliğine ‘delil’ olmuştu: Mimar Doyduk beraat etti

Telefonda kullandığı ‘cephe’ sözcüğü gerekçesiyle DHKP-C üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan Yrd. Doç. Senem Doyduk, yargılandığı davadan beraat etti.

İstanbul Küçükarmutlu’da alternatif kentsel dönüşüm projesi yürüten Yrd. Doç. Senem Doyduk kullandığı sözcüğün mimari terim olduğunu söylemişti.

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Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sarıyer Şubesi, Küçükarmutlu’da kentsel dönüşüme alternatif oluşturmak için 2014 yılında ‘Küçükarmutlu Mahallesi Yerinde ve Yerlisiyle İyileştirme Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması’ düzenlenmşti.

Doyduk, yarışmaya katılan eserlerle ilgili olarak, bir binanın ön cephesinde elinde silah olan bir kişiye ait fotoğrafın sergiden çıkarılmasını istemişti.

Görüşmede kullandığı ‘cephe’ ifadesi polis tarafından ‘DHKP-C’ olarak değerlendirilince akademisyen Doyduk, 22 Eylül’de gözaltına alınmış, 28 Eylül’de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından, savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve 5 Ekim’de Sakarya’da tutuklanmıştı.

Sakarya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Doyduk, çıktığı ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Bugün görülen ikinci duruşmada tutuksuz yargılanan mimar Doyduk, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘silahlı terör örgütü DHKP-C’ye üye olma’ suçlamalarından beraat etti.