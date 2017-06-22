Telefonu da alınan evsiz yurttaşın ‘ev hapsi’ cezası kalktı: Ayda bir kere imza verecek

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Söğütlüçeşme semtinde ‘uyuşturucu madde kullanmak ve satmak’ suçlamasıyla ‘ev hapsi’ cezası verilen evsiz yurttaş Barış Alkan’a verilen ceza kaldırıldı.

Alkan’ın ayda bir gün olmak üzere en yakın polis amirliğine düzenli olarak başvurmak şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

‘Evim olmadığı halde ev hapsindeyim’

Mahkeme kararında adres bilgisi olarak yer alan metrobüs durağı arkasındaki metal levhalarla çevrili boş alanda yaşayan Alkan’ın telefonuna da el konulmuştu.

Çevrede dolaşması yasak olan Barış, mahkemenin adli kontrol tedbiri olarak verdiği ‘ev hapsi’ cezasını, evi olarak tanımlanan boş bir arazide çekiyordu.

Kendisi gibi madde bağımlısı kişilerle birlikte sokakta yatan Alkan’ın bulunduğu yerden çıkmasına çevredeki polisler tarafından izin verilmiyordu.

Bulunduğu bölgeden dışarı adım atamadığını söyleyen Barış Alkan, “Polisler gördükleri her yerde engelliyor. Dışarı çıkarsam ‘suç’ diyorlar. Evim olmadığı halde ev hapsindeyim” demişti.