Telefonla konuşmak için 2 kilometre yürüyerek tepeye çıkıyorlar: Kurt saldırısı riskine karşı toplu halde gidiyorlar

Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Uzungedik Mahallesi’nde yaşayanlar, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle görüşme yapmak için yüksek yerlere çıkıyor. Mahalleli, 2 kilometrelik yürüyüşün ardından çıktığı karlı tepede yakınlarıyla telefon görüşmesi yapıyor.

Fotoğraflar: DHA

Van’a 90, Gürpınar ilçesine ise 70 kilometre uzaklıkta bulunan, 70 hane ve 500 nüfuslu Uzungedik Mahallesi’nde yaşayanlar hiçbir GSM operatörü şebekesinin çekmediği köyde oturanlar, özellikle kış aylarında acil hastaları olduğunda, çığ ve kurt saldırısı riskini göze alıp, kar kalınlığının yer yer yarım metreyi aştığı tepeye çıkmak zorunda kalıyor.

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Kurt saldırısına karşı toplu halde tepeye çıkan mahalleli, orada yakınlarıyla görüşebiliyor ve GSM operatörlerinin bu sorunlarına çözüm bulmasını istiyor.

Mahalle muhtarı Hadi Bilek, mahallede GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirterek şöyle devam etti: “Daha önce bir baz istasyonu kuruldu. Bilinmeyen bir nedenle daha faaliyete geçmeden söküldü. Bir telefon görüşmesi yapmak için tepeye çıkıp şebeke arıyoruz. Burada normal bir hasta olduğunda 2 kilometre yürüyüp, tepeye çıkıyoruz. Eğer şebeke çekseydi normalde 1 saatte ambulans gelebiliyor. Yazın mahallemiz 100 hanedir. Ancak telefon şebekesinden dolayı kışın hane sayısı 70’e düşüyor.

Defalarca müracaat edilmiş

Defalarca ilgili yerlere müracaatta bulundum. Ancak şu ana kadar olumlu bir gelişme yok. Üç dönemdir muhtarlık yapıyorum. Bu süre zarfında da her seferinde GSM operatörlerinin baz istasyonu için başvuru yapıyorum. Şu ana kadar sesimizi duyan olmadı. Özellikli kış mevsiminde büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Çığ ve kurt saldırısı riskini göze alıp şebeke için tepeye çıkıyoruz. Tek kişiyle de kimse tepeye çıkamıyor. Toplu halde gidip, yakınlarımızla telefon görüşmesi yapıyoruz.”

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‘Askere gidenlerle anneleri görüşemiyor’

Mahallede imamlık yaptığını söyleyen Yunus Yetişkin ise şebeke sıkıntısından dolayı Bitlis’te yaşayan ailesiyle çok az görüştüğünü belirterek şöyle devam etti: “Askere giden çocuklar var. Anneleri görüşemiyor kendileriyle. Bu soğukta bu tepeye çıkmak epey zaman alıyor. Tek başıma tepeye çıkamıyorum. Mahalle sakinleriyle çıkabiliyoruz. Ben annem ve babamla görüşebilmek için bu tepeye çıkmak zorunda kalıyorum. Hastalarımız oluyor. Bu tepeye çıkıp ancak ekiplere haber verebiliyoruz. Bu çok büyük bir sorun. Bu konuda GSM operatörlerinden yardım bekliyoruz. Bu sorunumuza çözüm bulsunlar.“