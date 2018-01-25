Telefonda üç yaman çelişki: Trump, Erdoğan’a ‘yıkıcı söylemler’ dedi mi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın dün akşam yaptıkları telefon görüşmesinin ardından iki ülkenin resmi makamlarından çelişkili açıklamalar geldi. Çelişkiler üç temel konuda düğümleniyor.

1 – Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Trump’ın tırmanan şiddetten duyduğu kaygısını ilettiği belirtilirken, Cumhurbaşkanlığı böyle bir kaygının iletilmediği görüşünde.

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2 – Beyaz Saray’ın açıklamasında Trump’ın iki ülke askerleri arasındaki çatışma riskinden kaçınılması için ihtiyatlı davranılmasını istediği belirtilirken, Cumhurbaşkanlığı açıklamasında buna değinilmedi.

3 – Beyaz Saray cephesine göre Trump’ın Türkiye’den gelen yıkıcı söylemler ve Türkiye’deki ohal uygulamasına yönelik kaygılarını iletmesi, Ankara’nın açıklamasında yer almadı.

Çelişkili açıklamaların ardından ‘cumhurbaşkanlığı kaynakları’ bazı basın kuruluşlarını konuyla ilgili bilgilendirdi.

Hürriyet’in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı kaynakları Beyaz Saray’ın yaptığı açıklamanın görüşmenin içeriğini tam olarak yansıtmadığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı kaynakları şu bilgileri verdi:

– Trump Afrin operasyonuyla ilgili “tırmanan şiddetten kaygı” diye bir şeyden söz etmedi. Operasyonla ilgili görüş teatisinden öte bir şey konuşulmadı.

– ABD tarafı, operasyonun belirli bir zaman dilimiyle sınırlı tutulması; Münbiç’te az da olsa ABD askerinin mevcudiyetinden bahisle oralarda bir sıcak çatışma ihtimaline mahal verilmemesi gerektiğine değindi.

– Türk tarafı da PYD/YPG unsurlarının daha önce söz verildiği üzere Fırat’ın doğusuna çekilmeleri gerektiğini; çekilme gerçekleştiğinde Münbiç’in olası DEAŞ tehdidine karşı Türk askeri desteğindeki ÖSO tarafından korunabileceğini belirtti.

– Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG’ye ABD’nin silah desteğine son vermesi gerektiğine dikkati çekmesine karşılık olarak Trump ise PYD/YPG’ye artık silah vermediklerini, vermeyeceklerini söylemiştir.

– Trump “Türkiye’den gelen yıkıcı ve yanlış söylemler” diye bir ifade kullanmadı. Konuşmalarda ABD’nin açıkça eleştirilmesinin rahatsızlık uyandırdığına değindi. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan da terör örgütü PYD/YPG’ye silah verilmesinden FETÖ’nün başının himayesine kadar uzanan ABD politikalarının Türk kamuoyunda ciddi infiale neden olduğundan söz etti.

– Konuşmada Türkiye’deki OHAL’e hiç değinilmedi.

– Trump, Türkiye’de bazı ABD vatandaşları ve yerel personelin tutukluğundan bahisle bunların serbest bırakılmasını istedi. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatarak, ilgili konuların yargıda olduğunu ve iddianamelerin tamamlanmasının akabinde kararı da yargının vereceğini hatırlattı.