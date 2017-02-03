Telefon masrafıyla zirveye oturan CHP’li vekil: İstifalık bir durum yok, gereğini yapacağım

Meclis başkanlık divanı üyelerinin bir yıllık iletişim masraflarında zirveye oturmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun divandan istifasını istediği Elif Doğan Türkmen yaptığının arkasında olduğunu belirterek, parti kararına uyacağını söyledi.

Vekillerin iletişim masraflarının, yıllık 10 milyon TL’den fazla olduğu açıklanmış, ilk sırada 1 milyon 189 bin liralık masrafla CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in bulunduğu belirtilmişti.

Listenin ikinci sırasındaki vekilin 500 bin TL, üçüncü sırasında bulunanın ise ise 400 bin TL’lik harcama yaptığı öğrenilmiş, yüksek faturalardan birinin AKP’li Ahmet Gündoğdu’ya ait olduğu iddia edilmişti.

‘Yaptığımın yanlış olduğunu düşünmüyorum’

Kanal D’de Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtlayan Türkmen, 1 milyonu aşan faturanın büyük bölümünün seçmene gönderdiği mesajlardan kaynaklandığını belirtirken, “Büyük bir kısmı mektup parası. Asıl rakam mektup. 1 milyonun biraz üzerinde mektup gönderdim.Biz bu işlemleri yaptık. Bu işlemleri yaptığımızda da bana bu rakamlar daha sonra söylendi. Ben yaptığımın arkasındayım. Yanlış olduğunu düşünmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan da seçimler öncesi mektup göndermiş” dedi.

‘Hakkımda linç kampanyası yürütülüyor’

Kendisi hakkında ‘linç kampanyası’ yürütüldüğünü savunan Türkmen, “Bu rakamları bilseydim mektuplar için özel bir çalışma yapardım. Her aileye bir tane göndermek gibi bir çalışma yapardım. Divanda bu rakamı ben de çok şaşırdım. Hemen arkadaşlarımızla toplanarak, bu rakama nasıl ulaştığını araştırdık ve nedenin mektup olduğunu öğrendik. Ama ben yanlış bir şey yapmadım” diye konuştu.

‘İstifa gerektiren bir durum yok’

Türkmen’in, Kılıçdaroğlu’nun istifasını istemesiyle ilgili soruya yanıtı ise “Ben bu noktada istifa gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum. Partimin alacağı karara uyarım. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ile konuştuktan sonra gereğini yapacağım” oldu.