Telefon masrafıyla zirveye oturan CHP’li vekil istifa etti

Meclis başkanlık divanı üyelerinin bir yıllık iletişim masraflarıyla gündeme gelen Elif Doğan Türkmen, CHP divan üyeliğinden istifa etti.

Vekillerin iletişim masraflarının, yıllık 10 milyon TL’den fazla olduğu açıklanmış, ilk sırada 1 milyon 189 bin liralık masrafla CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in bulunduğu belirtilmişti.

Listenin ikinci sırasındaki vekilin 500 bin TL, üçüncü sırasında bulunanın ise ise 400 bin TL’lik harcama yaptığı öğrenilmiş, yüksek faturalardan birinin AKP’li Ahmet Gündoğdu’ya ait olduğu iddia edilmişti.

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkmen’in istifasını istemişti.

Türkmen, yaptığının yanlış olduğunu düşünmediğini belirterek istifayı gerektiren bir durum olmadığını ancak partisinin kararına uyacağını açıklamıştı.