‘Telefon dolandırıcılığı’: Sosyal medya fenomeni ‘Seda Tripkolic’ dahil dokuz tutuklama

Telefon dolandırıcılığı yapan bir çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve sosyal medyada ‘Seda Tripkolic’ olarak tanınan, şarkıları milyonlarca kişi tarafından YouTube’da izlenen şarkıcı Seda Sular’ın da arasında bulunduğu dokuz kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtıp, banka hesaplarının terör örgütlerinin eline geçtiği, ya da kimliklerinin kuyumcu soygununda kullanıldığını söylemek suretiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Seda Sular’ın da arasında bulunduğu dokuz şüpheli, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

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Sorguları yapılan dokuz şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan dokuz şüpheli, ‘kendisini kamu görevlisi olarak veya banka, sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık’ suçundan tutuklandı.