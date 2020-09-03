TELE 1’e ‘beş günlük sansür’ başladı

RTÜK’ün TELE 1 kanalına verdiği beş günlük ‘ekran karartma’ cezası dün gece başladı.

RTÜK, TELE 1 kanalında farklı tarihlerde yayınlanan programlar nedeniyle kanala beş gün yayın durdurma cezası vermişti.

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TELE 1’in itirazı üzerine idare mahkemesi yürütmeyi durdurmuş ancak üst mahkeme bu kararı iptal etmişti.

Açıklama yayınlayan TELE 1, yürütmeyi durdurma kararına RTÜK’ün itiraz ettiğini, ceza kesilince kendilerine tebligat yapıldığını belirtti.

Buna göre 7 Eylül saat 23:59’a kadar TELE 1 yayın yapamayacak.

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RTÜK ise yazılı açıklamasında mahkeme kararlarını hatırlatarak ‘bağımsız yargının RTÜK’ün haklı bulduğunu’ kaydetti.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “2020/27 sayılı toplantıda Tele 1’in, kanunda yer alan ‘Yayınlar, toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez’ ilkesini ikinci kez ihlal etmesi nedeniyle alınan 5 günlük yayın durdurma cezası hakkında daha önce verilen yürütmeyi durdurma kararları, yargı tarafından kaldırılmıştır.

İlgili kuruluşun, son yargı kararı gereğince Üst Kurulun vermiş olduğu idari yaptırım müeyyidesini bu gece itibarıyla uygulamaya başlaması gerekmektedir. Ayrıca karara muhalif kalan RTÜK üyelerinin açmış olduğu davaları da mahkeme reddetmiştir.”