TELE 1’den İsmail Dükel ve Odatv’den Müyesser Yıldız gözaltına alındı

TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın gözaltına alındığı bildirildi.

Fotoğraf: Twitter

Gözaltına alınma nedeni bilinmeyen Dükel’le ilgili açıklamayı TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ yaptı.

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Yanardağ’ın Twitter’daki açıklaması şöyle: “Arkadaşımız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel bu sabah 07:30’da gözaltına alındı. Gözaltına alınma nedeni bilinmiyor. Savcılığın 4 gün gözaltı süresi vermiş. Savcılığa çağrılarak ifadesi alınabilecek bir gazetecinin böyle gözaltına alınması demokrasilerde olmaz, olmamalıdır.”

Odatv Ankara Haber Müdürü Yıldız’ın da aynı saatlerde gözaltına alındığı belirtildi.

Odatv’nin haberine göre, Yıldız’ın evinde polis aramasının devam ettiği kaydedilirken, gazetecinin Ankara başsavcılığının başlattığı soruşturmada ‘askeri casusluk’ suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.