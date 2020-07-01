Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TELE 1 ve Halk TV’ye beş gün ‘ekran karartma’ cezası verdi.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı’nın verdiği bilgiye göre, karar oy çokluğuyla alındı.

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* TELE 1 ve Halk TV’nin ekranları 5 gün karartılacak!

*RTÜK’te muhalif kanalların sesini kesmeye dönük operasyonun 2. Ayağı gerçekleşti

* TELE 1 ve Halk TV’ye verilen ceza kararı oy çokluğuyla alındı

* Bir sonraki aşamada kanalların fişi çekilecek, tamamen kapatılacak — İlhan Taşcı (@ilhantasci) July 1, 2020

RTÜK, TELE 1 hakkında ’18 Dakika’ programında gazeteci Merdan Yanardağ’ın Abdulhamid’le ilgili ifadeleri nedeniyle inceleme başlatıldığını bildirmişti. TELE 1’in internet sitesinde, “İki kanal da bir kez daha aynı cezayı alırsa lisansları iptal edilecek” dendi.

Halk TV ise cezaya gazeteciler Ayşenur Arslan ve Hüsnü Mahalli’nin programının gerekçe gösterildiğini kaydetti.

Arslan, Twitter hesabından şunları yazdı: “Halk TV’ye ve TELE 1’e 5 gün ekran karatma cezası, demokrasinin getirildiği yere dair son ve asıl önemlisi en kritik gösterge. Bu sorun da artık sadece biz gazetecilerin sorunu, sorumluluğu değildir? Susan ya da sorumluluktan kaçan herkes vebal altındadır! Sesimizi duymak isteyenler nasıl olsa duyuyor. Tepkisini gösteriyor. Ben Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı, Avni Özgürel vb. medyanın köşe başlarındaki isimlere seslenmek istiyorum. Bir kanalın 5 gün tamamen karartılmasına sessiz kalabilecek misiniz!”

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Sadece siyah ekran

RTÜK üyesi Taşçı, her iki kanalda beş gün boyunca siyah ekran görüleceğini bildirdi.