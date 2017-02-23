‘Telaş çok büyük’ diyen Halaçoğlu: İktidar savaş bahanesiyle referandumu iptal edebilir

MHP’de ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan milletvekillerinden Yusuf Halaçoğlu, anket sonuçlarının kötü geldiğini, bir hafta kala AKP’nin ‘savaş’ gerekçesiyle referandumu iptal edebileceğini söyledi.

Sözcü’den Özlem Gürses’e konuşan Halaçoğlu ‘Hayır’ diyeceklere ‘terörist, şeytan, kafir’ gibi yakıştırmaların korkudan kaynaklandığını belirterek şunları söyledi: “Halk ‘Evet’ de dese ‘Hayır’ da dese saygı duyacaksınız. Kendi partilerinden bir adam, Manisa’da çıkıp ne diyor: ‘Evet çıkmazsa iç savaş çıkar…’ Bu ne demek yahu? Yani ‘Hayır’ diyenleri siz yarın öldürmeye mi geleceksiniz demek? Yahu bunları 80’de ihtilal hükümeti bile yapmadı. Çok büyük telaş var, çok.”

AKP’nin referandumu iptal etmesinin de ihtimal dahilinde olduğunu belirten Halaçoğlu, bu görüşünü de şöyle savundu: “Benim şu anda en büyük endişem bu, anketleri görüyorlar, sonuçlardan memnun değiller. Bir bakmışsınız referanduma bir hafta kala ‘Savaş var’ deyip sandığı iptal etmişler! Suriye’den niye çıkmıyoruz bir türlü? Ben en çok bundan korkuyorum.”

Bahçeli anlatamadı, ben de anlamadım

İktidarın başkanlık sistemini savunurken kullandığı ‘çift başlılık’ argümanına karşı başbakanın ve yürütmenin güçlerinin düzenlenebileceğini söyleyen MHP’li vekil, ‘beka sorunu’ diye nitelendirilen sorunun da bizzat AKP’den kaynaklandığını belirtti.

Halaçoğlu, hem kendi partisi hem de AKP’de ‘Hayır’ diyenlerin hayli fazla olduğunu da dile getirdi: “Çok büyük bir itiraz var. AKP’nin seçmenleri içinde bile yüzde 35 oranında ‘Hayır’ diyen var. MHP seçmeninin yüzde 90’ı ‘Hayır’ diyor. Bizim teşkilatımızın çoğunluğu, Ülkü Ocaklarımız ‘Hayır’ diyecek.”

MHP’li vekil, “Sizce sayın Bahçeli neden desteklemeye karar verdi Erdoğan’ı” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Ben onu anlayamadım, anlatılamadı da. O nedenle ‘Hayır’ diyorum zaten. Beni ikna edecek bir sebebi olsaydı Genel Başkan’ın, ben çıkıp ‘Açıklayamayacağım şeyler var ama ‘Evet’ konusunda ikna oldum’ derdim. Ama yok böyle bir şey. O nedenle ‘Hayır’a devam ediyorum.”

‘Bunları hak etmediğimizi düşünüyorum’

Kendisinin MHP’deki diğer muhalifler gibi liderlik beklentisinin de olmadığını belirten Halaçoğlu, asıl tehlikenin ‘Evet’ ve ‘Hayır’ diyen seçmenler arasında doğabilecek ihtimal olduğunu söyledi: “Bütün mesele şu; biz bu camiayı elde tutmak zorundayız, yani ‘Evet’ diyen seçmenimizle ‘Hayır’ diyen seçmenimizi birbirlerine rakip olarak görmememiz gerekiyor. Nerdeyse düşmanlık girecek araya, biz buna karşı çıkıyoruz… Yarın yine kucaklaşacağız. Genel Başkanımız bize de bir sürü hakaretlerde bulunuyor ama dikkat ederseniz hiç cevap vermiyorum. Bunları hak etmediğimizi düşünmeme rağmen cevap vermiyorum.”