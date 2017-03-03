‘Telafisi güç zararlar doğabilir’: Kaş’ı imara açacak plan iptal edildi

Mahkeme, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kaş’ı imara açacak planı iptal etti.

Belediye, Kaş için 40 bin nüfusu öngören 1/25 binlik bir imar planı çıkartmıştı. Ardından da 31 vatandaş söz konusu imar planına karşı dava açmıştı.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın müdahil olduğu dava Antalya 4’üncü İdare Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkemenin talebiyle hazırlanan bilirkişi raporunda belediyenin hazırladığı 1/25 binlik imar planının mekânsal plan kararlarıyla uyum sağlamadığı, pek çok SİT ve orman alanının yanı sıra özel çevre kararları ile uyumsuz olduğu belirtildi.

‘Çevre tahribata uğrar’

Raporda, imar planının doğal çevre ve arkeolojik koruma alanlarını tahribata uğratacağı vurgulanırken 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planıyla kaplumbağa yuvalama bölgesinin turizm tesis alanı olarak kullanılmasının bölgedeki doğal yaşama zarar vereceği kaydedildi.

Bilirkişi raporunu göz önüne alan mahkeme, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden daha önce yürütmeyi durdurma kararı verdiği davada imar planını iptal etti.