Türkiye’nin YPG hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı kapsamında alınan Tel Abyad’da yerel halk meclisi kuruldu.

Fotoğraflar: DHA

Fırat’ın doğusunda güvenli bölge oluşturma amacıyla 9 Ekim’de başlatılan harekatın beşinci gününde Tel Abyad kent merkezi TSK ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) denetimine geçmişti.

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DHA’nın haberine göre kontrole alınan kentte günlük hayat devam ediyor. SMO askerleri kentin farklı noktalarında güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Kentte bir de yerel halk meclisi kuruldu. Tel Abyad’ı ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye’nin, meclisin oluşumuna destek verdiğini ifade etti.

Erin, ziyaretine ilişkin “​Buradaki esnafımızı ziyaret ederek vatandaşlarımızı dinleyeceğiz” dedi.

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‘Altyapı sorunları çözülecek’

Erin, Tel Abyad’ın enerji ve içme suyu gibi altyapı sorunlarının çözüleceğini belirterek eğitim ve sağlık kurumlarının sağlıklı bir şekilde işlemesi için çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdi.

Erin, kente dönüşlerin de başladığını ifade ederek “Şanlıurfa’da ne varsa burada da olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.