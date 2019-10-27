Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tel Abyad’da yerel halk meclisi kuruldu

Türkiye’nin YPG hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı kapsamında alınan Tel Abyad’da yerel halk meclisi kuruldu.

Fotoğraflar: DHA

Fırat’ın doğusunda güvenli bölge oluşturma amacıyla 9 Ekim’de başlatılan harekatın beşinci gününde Tel Abyad kent merkezi TSK ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) denetimine geçmişti.

Reklam

DHA’nın haberine göre kontrole alınan kentte günlük hayat devam ediyor. SMO askerleri kentin farklı noktalarında güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Kentte bir de yerel halk meclisi kuruldu. Tel Abyad’ı ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye’nin, meclisin oluşumuna destek verdiğini ifade etti.

Erin, ziyaretine ilişkin “​Buradaki esnafımızı ziyaret ederek vatandaşlarımızı dinleyeceğiz” dedi.

Reklam

‘Altyapı sorunları çözülecek’

Erin, Tel Abyad’ın enerji ve içme suyu gibi altyapı sorunlarının çözüleceğini belirterek eğitim ve sağlık kurumlarının sağlıklı bir şekilde işlemesi için çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdi.

Erin, kente dönüşlerin de başladığını ifade ederek “Şanlıurfa’da ne varsa burada da olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

SON HABERLER

KKTC cumhurbaşkanlığından Bahçeli’ye sert tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik, “Kıbrıs Türklüğüne ihanet ettiğini kanıtlamıştır” sözlerine tepki gösterdi.

Ankara Barosu: Silah yasasındaki değişiklik, ‘bireysel silahlanma’yı arttırır

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yasa’da değişikliğe gidilen düzenleme ile ağır ceza şartının kaldırılmasının, bireysel silahlanmanın kapsamının genişlemesi tehlikesi bulunduğunu belirtti. Sağkan, kadına ve çocuğa karış şiddet gösterenlere silah edinme hakkının verilmemesini ise desteklediklerini söyledi.

Almanya dışişleri bakanı: Savaş uzun sürmemeli; Çavuşoğlu: 30 bin kişi dönüyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Maas’ın Barış Pınarı Harekatı sırasındaki açıklamalarına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Çavuşoğlu sert tepki göstermişti. Maas, görüşme sonrası Türkiye ile Almanya arasında Suriye konusunda önemli görüş ayrılıkları olduğunu, ancak Türkiye ile diyalogu sürdürmek istediklerini belirtti. Çavuşoğlu ise Barış Pınarı Harekatı bölgesine 30 bin Suriyelinin geri döndüğünü vurgulayarak, harekata Alman kamuoyundan gelen ölçüsüz tepkilerin, ikili ilişkilerde sarsıntıya neden olduğunu söyledi.

BBC: Aslı Erdoğan, yanlış çeviri ve sansasyon gazeteciliği kurbanı

Yazar Aslı Erdoğan’ın “Türklere okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesi öğretiliyor” dediği iddiası üzerine araştırma yapan BBC Türkçe, yazar ile yapılan röportajın kaynağına ulaşarak, Erdoğan’ın aslında böyle bir söz söylemediğini ortaya çıkardı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...