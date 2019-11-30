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Yaramazlara biraz batar!

Tel Abyad’da saldırı: Yedi sivil yaralandı

Suriye’nin Tel Abyad kentinin Ayn Arus beldesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi; yedi sivil yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Sanayi bölgesinde düzenlenen saldırıda bomba yüklü aracın infilak ettirilmesiyle çok sayıda iş yerinde hasar oluştu. Patlama sırasında şarapnellerin isabet etmesi sonucunda yaralanan yedi kişi araçlarla sınır hattına daha sonra da Akçakale Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

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TSK ve Suriye Milli Ordusu, bölgede önlemlerini artırıp saldırıyı düzenleyen YPG’lilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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