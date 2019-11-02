Tel Abyad’da, pazar yerine saldırı: 13 sivil öldü

Suriye’nin Tel Abyad kentindeki pazar yerine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı, internet sitesinde 13 sivilin öldüğünü, 20 sivilin yaralandığını açıkladı.

Fotoğraf: T.C. Millî Savunma Bakanlığı (Twitter)

Saat 16:00 sıralarında meydana gelen saldırıyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Barış Pınarı Harekat bölgesinde Telabyad merkezinde herşeyin güzelleştiği, normalleştiği bir ortamda, buna tahammül edemeyen PKK / YPG’li alçaklar tarafından Telabyad merkezinde masum insanların alışveriş yaptığı pazar yerinde, bir bombalı aracın patlatılması sonucunda ilk verilere göre 13 sivil hayatını kaybetmiş, 20 civarında sivil yaralanmıştır.

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Barış Pınarı Harekatı neticesinde evlerine ve topraklarına geri dönebilen Tel Abyadlı masum sivillere yönelik bombalı terör saldırısı yapan eli kanlı PKK/YPG’li teröristlerin bu insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyor ve tüm ülkeleri bu acımasız terör örgütüne karşı tavır almaya davet ediyoruz.”

Saldırıda yaralananlar, ambulanslarla Akçakale’ye getirildi. Fotoğraflar: DHA

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinden duyulan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Durumu kritik olanların Akçakale Devlet Hastanesi’nden Şanlıurfa Devlet Hastanesi’ne yollanacağı açıklandı.

Yaralılar ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken sınır hattında yoğun önlem alındı.