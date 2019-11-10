Tel Abyad’da bombalı saldırı: Dokuz ölü, 30 yaralı

Antalya’da sekiz katlı bir binanın en üst katında oturan dört kişi ölü bulundu. Evdeki cesetlerin Selim Şimşek (36) ve eşi Sultan Şimşek (38) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek’e (5) ait olduğu tespit edildi. Ekiplerin incelemesinde siyanür bulgusuna rastlandığı bildirildi.