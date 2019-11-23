Tel Abyad’da bombalı saldırı: üç ölü, 20 yaralı

Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araç patlatıldı. YPG tarafından düzenlenen saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin sınır komşusu olan Tel Abyad’ın ilçe merkezinde yapılan saldırının sivillere yönelik olduğu belirtildi.

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Patlama sonrası olay yerine Türkiye’den sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Akçakale Devlet Hastanesi’ne getirdi. Acil serviste tedaviye alınan bazı yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından sınırın her iki tarafında da güvenlik önemleri alındı.

Saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle: “DEAŞ’tan farkı olmayan PKK/YPG terör örgütü, masum sivillere saldırmayı sürdürüyor. Bebek katili teröristler bugün de Tel Abyad’ın sanayi bölgesinde işinin başında bulunan sivil halka bombalı araçla saldırdı. İlk bilgilere göre üç kişi katledildi, 20’den fazla kişi de yaralandı.”

