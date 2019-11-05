Tel Abyad’da bomba yüklü araç saldırısı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye’nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araç patladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlama sonrası, bomba yüklü aracı bölgeye getirdiği belirlenen bir kişi Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yakalandı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre saldırı PKK tarafından düzenlendi. Büyük gürültüyle meydana gelen ve Akçakale’den de duyulan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

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Yaralananın olmadığı patlama sonrası çevrede araştırma yapan SMO’lular bomba yüklü aracı bölgeye getirdiği belirlenen bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Saldırı sonrası sınır hattında yoğun önlem alındı.