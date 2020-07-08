Tel Abyad’da bomba yüklü araç patladı: Altı ölü

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre üçü çocuk altı sivil öldü, yedi sivil yaralandı.

Fotoğraf: AA

Tel Abyad, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alıyor. Kent geçen yıl ekim ayında YPG’nin kontrolünden alınmıştı.

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Yaralılardan durumu ağır olan dört sivil, Türkiye’ye sevk edildi.

Patlama sonucu çevredeki iş yerleri de zarar gördü.

AA’nın haberine göre, olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, eylemin YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Savunma Bakanlığı da Twitter’daki açıklamasında eylemi YPG’nin düzenlediğini savundu.

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Olayın ardından bölgeyi güvenlik çemberine alan yerel emniyet güçleri, ihbar üzerine, bomba yüklü olduğu düşünülen başka bir aracın peşine düştü.

YPG’nin kontrolünde bulunan Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Rasulayn ve Tel Abyad’ı hedef alan saldırılar düzenleniyor.