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Tekzip yayınlamadığı gerekçesiyle tutuklanan Aydınlık’ın yayın yönetmenine tahliye


 

Iğdır’da gözaltına alınan Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, bir günlük tutukluluğun ardından tahliye edildi.

Fotoğraf: gercekgundem.com

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Aydınlık’ta 4 Şubat 2014’te yayınlanan ‘Bakan ve AKP zenginleri için suç örgütü fezlekesi’ haberi nedeniyle dava açıp tekzip göndermişti.

Ancak gazetede tekzip yayınlanmamıştı.

Yücel de bu gerekçeyle dün sabah gözaltına alınmış, akşam saatlerinde sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı. Yücel’in 100 bin lira ödemesi gerekiyordu.

Tahliye edildi

Yücel, paranın ödenmesinin ardından, bir gün tutuklu kaldığı Iğdır Cezaevi’nden bugün tahliye edildi.

Cezaevi çıkışında konuşan Yücel, şunları söyledi: “Bu yaşadığımız olay vesilesiyle ‘FETÖ’nün Adalet Bakanlığı’nda etkili olduğu dönemde alınan kararlar yeniden tartışmaya açılmalı. O dönem vatanseverlerle ilgili alınan tüm kararlar şaibelidir. En son haberimin başlığı ‘Iğdır fabrika istiyor’ idi. Şimdi yeni bir haber hazırlayacağım ‘Cezaevi fabrika istiyor.’ Cezaevindeki süreç kısaydı ama koğuşlardaki durumu gözlemlemek benim için önemli bir ders oldu. Iğdır Cezaevi’nde gençler üretmek istediklerini, fabrika istediklerini, tarlada çalışmak istediklerini anlattı. İstanbul’a gelir gelmez bu gözlemlerimi okurlarımıza aktaracağım. Mapushane görmüş olamanın memnuniyeti içerisindeyim. Namık Kemal’den beri mahpushane vatanseverler için bir eğitim yeridir. Yoksul halkımızın sorunlarıyla en etkili şekilde yüzleşme yeridir. Orada duvarlar konuşuyor. ‘Üreten Türkiye Programı’nın ne kadar önemli olduğunu mapushanede bir kez daha gördüm.”

Aydınlık’ın yayın yönetmeni tekzip yayınlamadığı gerekçesiyle tutuklandı

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