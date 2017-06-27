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Tekvandoda Nur Tatar Askari dünya şampiyonu


Güney Kore’nin Muju kentinde düzenlenen 23’üncü Dünya Tekvando Şampiyonası kadınlar 67 kiloda yarışan Nur Tatar Askari, altın madalyanın sahibi oldu.

Fotoğraf: twitter.com/tkdfed

Askari, finalde ABD’li rakibi Paige McPherson’u 6-4 mağlup etti.

Şampiyonaya bir numaralı seribaşı olarak katılan Avrupa şampiyonu, dünya ve olimpiyat ikincisi milli tekvandocu, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda İran’dan Melika Mirhosseini Vakili’yi 4-2, üçüncü turda Özbekistan’dan Nigora Tursunlukova’yı altın vuruş sonrasında yine 4-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Hırvatistan’dan Matea Jelic’le karşılaşan Askari 4-0 geriye düştüğü mücadelede normal sürenin son saniyelerinde 4-4 eşitliği sağladı. Altın vuruşa giden müsabakada rakibini 5-4 üstünlük sağlayan 24 yaşındaki tekvandocu, yarı finalde ise Güney Koreli Kim Dan-Ji’yi geçerek adını finale yazdırdı.

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