Tekvandoda Nur Tatar Askari dünya şampiyonu

Güney Kore’nin Muju kentinde düzenlenen 23’üncü Dünya Tekvando Şampiyonası kadınlar 67 kiloda yarışan Nur Tatar Askari, altın madalyanın sahibi oldu.

Askari, finalde ABD’li rakibi Paige McPherson’u 6-4 mağlup etti.

Şampiyonaya bir numaralı seribaşı olarak katılan Avrupa şampiyonu, dünya ve olimpiyat ikincisi milli tekvandocu, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda İran’dan Melika Mirhosseini Vakili’yi 4-2, üçüncü turda Özbekistan’dan Nigora Tursunlukova’yı altın vuruş sonrasında yine 4-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Hırvatistan’dan Matea Jelic’le karşılaşan Askari 4-0 geriye düştüğü mücadelede normal sürenin son saniyelerinde 4-4 eşitliği sağladı. Altın vuruşa giden müsabakada rakibini 5-4 üstünlük sağlayan 24 yaşındaki tekvandocu, yarı finalde ise Güney Koreli Kim Dan-Ji’yi geçerek adını finale yazdırdı.