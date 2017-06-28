Tekvandoda ikinci altın madalya: Nur Tatar Askari’nin ardından Zeliha Ağrıs da dünya şampiyonu

Yeniçağ gazetesinin Ankara kulislerine yakın yazarı Ahmet Takan, AKP’nin özgül ağırlığı’ Bülent Arınç’ın ‘FETÖ’den tutuklanıp tahliye edilen damadı için ‘çok etkili bir yeri’ aradığını ve “Eğer serbest bırakılmazsa avukatlığını bizzat ben üstleneceğim” dediğini öne sürdü.