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Tekvandoda ikinci altın madalya: Nur Tatar Askari’nin ardından Zeliha Ağrıs da dünya şampiyonu


Güney Kore’nin Muju kentinde düzenlenen 23’üncü Dünya Tekvando Şampiyonası kadınlar 53 kiloda yarışan Zeliha Ağrıs, altın madalyanın sahibi oldu.

Fotoğraf: twitter.com/tkdfed

Ağrıs, finalde Rus rakibi Rus Tatiana Kudashova’yı 11-8 mağlup etti.

Şampiyonaya sekiz numaralı seribaşı olarak katılan Avrupa üçüncüsü Ağrıs, ilk turda Ruandalı rakibi Aline Ndacyayisenga’nın diskalifiye olmasıyla ikinci tura yükseldi.

İkinci turda Yunanistan’dan Christianna Tyrologlou’yu 20-0, üçüncü turda Kolombiya’dan Laura Garcia’yı 14-8’yı yenerek çeyrek finale yükselen 19 yaşındaki tekvandocu, çeyrek finalde 1 numaralı seribaşı Mısırlı Radwa Abdelkader ile karşılaştı.

Abdelkader’i normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten mücadelede rakibini vuruş sayısı üstünlüğüyle eleyen Ağrıs, yarı finalde Özbekistan’dan Dinorahon Mamadibragimova’yı geçerek adını finale yazdırdı.

Şampiyonada kadınlar 67 kiloda yarışan Nur Tatar Askari de altın madalyaya uzanmıştı.

Tekvandoda Nur Tatar Askari dünya şampiyonu

 

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