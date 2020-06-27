Tekstil atölyesinde patlama: Bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

İstanbul’un Bahçelievler ilçesindeki bir tekstil atölyesinde, ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından kaynaklanan patlama meydana geldi. Valilik, yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin hafif yaralandığını açıkladı.
AA’nın haberine göre valilikten yapılan açıklamada, saat 04:55’te Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 62 numaradaki atölyede meydana gelen patlama sonrasında olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekibi ve polis ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Binanın üst katlarından panikle dışarı çıkarken hafif yaralanan 10 kişi çevredeki hastanelere sevk edildi.
Boşaltılan binada yangın sonrası soğutma çalışmaları tamamlandı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.