Teksas’ta ‘ölüm heyeti’: Kimin tedavi edilip kimin eve yollanacağına karar verecek

ABD’nin en çok Covid-19 vakası görülen dördüncü eyaleti Teksas’taki bir hastaneye, yükü kaldıramaması nedeniyle hangi hastaların tedavi edilip hangilerinin ‘ölmeleri muhtemel’ olduğu için eve yollanacağının kararlaştırılmasını öngören yönerge yollandı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Temmuz başından beri vakaların arttığı, 24 Temmuz itibariyle 1769 yeni vakanın kayda geçtiği 64 bin nüfuslu Starr bölgesindeki Memorial Hastanesi’nin yönetiminden, hastalar arasından seçim yapmaya zorlayan ‘kritik bakım yönergesi’ni uygulamaları istendi.

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Yetkililerin bu kararının ardından kurtulma şansı yüksek olduğu için tedavi edilmesi, kurtulması olası görülmeyenlerin ise sevdiklerinin yanında hayata veda etmelerini sağlamak amacıyla eve yollanmaları konusunda karar verecek heyet oluşturuldu.

Uzmanlar, vaka artışından toplu etkinlikleri sorumlu tutarken yetkililer, “Maalesef Star Bölgesi Memorial Hastanesi’nin doktorları, kapasiteyi aşan hasta sayısı nedeniyle hangilerinin tedavi edileceği konusunda seçim yapmak zorunda kalacaklar. Tedavi edilemeyecek hastalar eve yollanacak” dedi.

24 Temmuz’da, sokağa çıkma kısıtlaması ve maske zorunluluğu getirilen bölgedeki hastanede 30 yıldır hemşirelik yapan, virüse yakalanan ve evde kendisini izole eden Corando Rios şunları söyledi: “Bunca yıllık meslek hayatımda böyle bir duruma şahit olmadım. Aslında bizim yoğun bakım hizmetimiz yok. Ama yoğun bakım hizmeti veriyoruz. Elimizdeki imkanlarla en iyisini yapmaya gayret ediyoruz.”

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‘Ölüm heyeti’

Oluşturulan heyet, Başkan Donald Trump’ı eleştirenler tarafından ‘ölüm heyeti’ olarak nitelendirildi. Bir önceki Demokrat başkan Barack Obama’nın ağlık sistemindeki reformu eleştiren Cumhuriyetçiler (Trump da bir Cumhuriyetçi) bu terimi kullanmıştı. ‘Ölüm heyetleri’nin tedavi edilecek hastaları seçeceğini savunmuşlardı.

Starr bölgesi bu yola başvurulan ilk yerleşim birimi değil. 3 Temmuz’da Arizona eyaletinde de bu yola başvuruldu.

Teksas’ta bugün itibariyle 397 bin 992 vaka kayda geçti; 5 bin 155 kişi hayatını kaybetti.