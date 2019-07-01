Teksas’ta uçak hangarın üzerine düştü: 10 ölü

ABD’nin Teksas eyaletindeki Addison Havalimanı’da, bir hafif uçak havalandıktan kısa süre sonra düştü; 10 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

İki motorlu Beechcraft BE-350 King Air tipi uçağın havalimanındaki hangarın üzerine düştüğü ve kazanın yangına neden olduğu belirtildi.

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Dallas kentine 17 kilometre mesafedeki havalimanının yöneticilerinden Darci Neuzil, kalktıktan çok kısa süre sonra düşen uçaktaki tüm yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiğini açıkladı. Neuzil, “Ekipler hemen kazanın olduğu noktaya ulaştı. Ancak maalesef kurtulan olmadı. Neyse ki hangarda kimse yoktu. Yangın söndürüldü” dedi.

Hangar kullanılamaz hale gelirken ABD Ulusal Hava Güvenliği Dairesi kazayla ilgili soruşturma başlattı.